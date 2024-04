De to tidligere kameratene hadde tett og utstrakt kontakt med hverandre i timene og dagene etter overgrepene og drapene i Baneheia 19. mai 2000. Det til tross for at Jan Helge Andersen ikke bare selv opplevde at Kristiansen ville drepe ham hvis han ikke deltok i Baneheia-handlingene. I retten fredag hevdet Andersen at Kristiansen også hadde truet med «å gå etter» familien hans hvis han gikk til politiet.

Trusselen mot familien framkom ikke i den opprinnelige etterforskningen i 2000, men er en påstand Andersen kom med da han ble avhørt i 2021 i forbindelse med den nye etterforskningen mot ham.

Det framkom da statsadvokat Andreas Schei fortsatte sin utspørring av drapstiltalte Jan Helge Andersen (43) i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. Han bekreftet opplysningene til aktor om at han og Kristiansen tilsynelatende gjorde vanlige og hverdagslige ting sammen i dagene etter hendelsene i Baneheia.

Schei stusset over den hyppige og nære kontakten, med bakgrunn i Andersens beskrivelse av truslene han hevder seg utsatt for, og den frykten for den tidligere bestekameratens evne og vilje til å ta både ham og familien hans.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte for så lenge siden. Jeg har forsøkt å glemme alt det der. Det jeg føler og tenker, er borte, sa Andersen.

Ferierte sammen

* Fredag 19. mai, drapsdagen: De møttes kort tid etter at drapene var begått og hang sammen til rundt midnatt.

* Lørdag 20. mai: Han gikk på nytt ned til kameraten. De hang en stund og dro en tur til byen, før de gikk opp i Baneheia for å se på leteaksjonen.

* Søndag 21. mai: De to kameratene møttes i bua til Viggo Kristiansen på formiddagen før de etter hvert dro blant annet opp til badevannet jentene var blitt lokket med fra.

* Sommeren 2000: Andersen hadde noen dager fri fra sommerjobben og valgte å dra på ferie til Danmark sammen med Viggo Kristiansen. Det var Andersen selv om bestilte turen for de to, siden han kunne få en bedre billettpris gjennom jobben.

– Hva er det – hvis du oppfatter at du er i en trusselsituasjon og Kristiansen har fått deg til gjøre noe så ekstremt mot din egen vilje – som gjør at du velger å dra på ferie med ham etterpå, spurte Schei.

– Jeg vet ikke. Det bare ble sånn, svarte Andersen.

Gjentatte ganger ga han lignende svar på hvorfor han hadde så tett og nær kontakt med mannen som han angivelig var livredd for og som skal ha truet ham på det groveste. I sin forklaring torsdag framholdt Andersen at han var stilt i en situasjon der han måtte drepe eller selv blir drept.

Perlevenner

Andersen og Kristiansen ble venner da de var så små at de begge måtte ha sittet i barnevogn, ifølge forklaringen til Andersen. De vokste opp i samme nabolag i Kristiansand og fant hverandre blant annet i interessen for militære ting og aktiviteter. De holdt svært tett sammen hele tiden fra da av – helt til Andersen fortalte en polititjenestemann høsten 2000 om Baneheia-drapene og bestekameratens angivelige hovedrolle.

Andersen forklarte fredag at Kristiansen var lederen i forholdet dem imellom, og at han selv var en som lot seg lede. Det var en maktfordeling i forholdet Andersen etter sigende levde greit med. Han hadde, ifølge et avhør i 2000, aldri blitt truet på noen måte av Kristiansen før i Baneheia drapsdagen.

– Vi var som katt og mus. Med det mener jeg perlevenner, uvenner for så å bli perlevenner igjen, sa Andersen i avhøret.

Han framholdt fredag at kameraten ble sett på som en kranglete og «veldig skremmende» type av omgivelsene, og at han selv var blitt «advart mot å gå sammen med ham». Likevel hang de sammen «hele tida».

– Jeg overså mye av det og valgte heller å se det gode i ham, sa Andersen.

Seksualiserte datafunn

Da politiet ransaket boligen til Andersen under den fornyede etterforskningen i 2021, ble det tatt speilkopier av innholdet på datamaskinene hans. På kopiene fant politiet slettede bilder og tekster som de mener er ulovlige fordi de seksualiserer barn.

Andersen bekreftet at han oppigjennom har lastet ned veldig mye porno, men framholdt at han ikke hadde full oversikt over – eller sett og satt seg inn i – alt han hadde lastet ned.

For bildenes del kan ikke påtalemyndigheten bevise at Andersen har handlet med fortsett – altså at han bevisst lastet ned bilder han skjønte eller måtte skjønne var i strid med norsk lovverk. Det ble også funnet fragmenter av slettede tekster som skal omfatte barn, samt én novelle som beskriver overgrep. Denne saken er ikke ferdig etterforsket.

Bildene ble likevel ikke vist fram i retten fordi forsvarer Svein Holden grep inn og viste til at Andersen ikke hadde strafferettslig forsett. Han stilte også i tvil hvorvidt det så langt foreligger opplysninger om at Andersen hadde handlet med forsett da teksten havnet på hans datamaskin.

Andersen hevdet selv at han hadde kopiert tekster fra nettsider og limt dem inn i dokumenter på datamaskinen uten å ha lest dem først.