Moxnes gikk av som leder i Rødt i fjor etter at han ble tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen.

Han forteller at han har brukt lang tid på å bestemme seg.

– Jeg savner ikke presset som partileder, men jeg trives virkelig i en ny rolle, og jeg har lyst til å fortsette med det, sier Moxnes til Klassekampen.

Moxnes sier at han denne gangen ønsker å stå på andreplass på Rødt Oslo sin stortingsliste, bak Seher Aydar.

– Det at vi har en dreven kandidat og stortingsrepresentant i Seher, gjør at jeg kan søke gjenvalg og bidra der jeg gjør mest nytte for meg, uten at jeg trenger å stå på førsteplass. Dette er det jeg ønsker meg, men det er selvsagt opp til partiet å vurdere, sier han.

Bjørnar Moxnes (42) var leder i Rødt i elleve år fra 2012 til 2023. Han ble partiets første stortingsrepresentant i 2017 og ved stortingsvalget i 2021 ble han gjenvalgt. I juli i fjor valgte han å trekke seg som leder i Rødt etter at han ble tatt for tyveri av solbriller fra en butikk på Gardermoen. Noen måneder senere kom det også fram at han var anmeldt for ytterligere fem butikktyverier fra en matbutikk i Oslo.