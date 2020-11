Ny dag med neglebiting for amerikanerne – Biden klart nærmest

President Donald Trump har som varslet begynt å gå rettens vei for å bli gjenvalgt. Men det er utfordreren Joe Biden som fortsatt er klart nærmest seier.

Forhåndsstemmer leveres til valglokalet i Chester utenfor Philadelphia onsdag.

Hele USA følger nå særlig med på opptellingen i Pennsylvania, idet amerikanerne står opp torsdag. Sikrer Biden fødestaten sin, er han president.

Opptellingen av brevstemmer er ventet å gå kraftig i hans favør, fordi det særlig er mange fra storbyen Philadelphia og omegn som har sendt stemmeseddelen i posten. Foreløpig leder Trump med om lag 164.000 stemmer, men marginen var på så mye som 600.000 onsdag.

Søksmål i «Den blå muren»

Det er Bidens seire i Michigan og Wisconsin som har sørget for at han står på dørstokken til Det hvite hus. Mens Trump tok en stor ledelse i begge delstatene på valgnatten, bykset Biden fram da resultater fra brevstemmene begynte å bli offentliggjort.

Trump tok Michigan, Pennsylvania og Wisconsin på høyst overraskende vis i 2016, med bare 77.000 stemmers margin til sammen. Statene, som regnes som viktige deler av «den blå muren», var de mest sentrale delene av valgseieren, og har vært et yndet mål for demokratene i år.

Trump har erklært at han har vunnet flere ganger. Han mener valgfusk er den eneste måten han kan tape på, og har allerede satt i gang en rekke søksmål i flere stater for å hindre Biden i å bli president.

I Wisconsin har han bedt om omtelling, noe han er berettiget til siden Biden har vunnet delstaten med mindre enn et prosentpoengs margin. Imidlertid ventes det ikke at en slik omtelling vil flytte på stort mer enn et par hundre stemmer, som ikke vil være nok.

I Georgia, Michigan, Nevada og Pennsylvania har det også allerede kommet rettslige forsøk på å stanse opptellingen eller avvise stemmer som ikke var ferdig talt opp på valgnatten. I tillegg er det demonstrasjoner fra Trump-tilhengere utenfor valglokaler for å stanse opptellingen flere steder.

Kronesteinen avgjør

I fem delstater er det bred enighet om at ingen kan kåres til vinner ennå. Det gjelder Alaska, Georgia, Nevada, North Carolina, og Pennsylvania. I tillegg har mange medier ventet med å kåre Joe Biden til vinner i Arizona.

Joe Biden sitter med 253 valgmannstemmer uten Arizona, Donald Trump med 214. For å få flertall må man ha 270. Pennsylvania, som passende nok har kallenavnet «Keystone State» – «Kronesteinsstaten» – er nøkkelen for begge parter.

Pennsylvania er den viktigste delstaten som gjenstår, men for Trump må flere biter falle på plass om han skal bli gjenvalgt. Blant dem er Arizona. Her har opptellingen tatt lengre tid enn ventet, og ventetiden kan bli enda lenger – neste bolk som ventes fra fylket Maricopa, der USAs femte største by Phoenix ligger, kommer trolig først natt til fredag norsk tid. Ironisk nok er Maricopa County det eneste stedet der politiet har måttet stenge av et valglokale, grunnet demonstrasjoner fra Trump-tilhengere.

Rekordoppslutning

Presidenten må også ha seier i North Carolina, der han ventes å vinne, og i Georgia, der Biden knapper innpå – selv om det er uvisst om det holder for ham.

Uansett hvordan utfallet blir i valgmannskollegiet, har begge kandidater satt rekorder. Joe Biden er den første presidentkandidaten i amerikansk historie til å få over 70 millioner stemmer fra befolkningen, mens Donald Trump sletter sin egen toppnotering for Det republikanske partiet med minst 68,6 millioner stemmer.

Ifølge US Elections Project , som er et faktaprosjekt i regi av University of Florida, har over 159 millioner mennesker stemt ved valget i år, noe som tilsvarer 66,5 prosent av den stemmeberettigede befolkningen. Det vil i så fall være den beste valgoppslutningen siden 1900.