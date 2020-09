Trump skal ha unngått skatt i årevis – kan bli sentralt tema i debatt med Biden

President Donald Trump betalte ikke inntektsskatt i 10 av 15 år før han ble valgt i 2016, melder New York Times. Trump kaller det falske nyheter.

President Donald Trump avviser at han ikke har betalt skatt og kaller det falske nyheter. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

Kritikere jubler over avsløringen. Demokratene var raskt ute med å bruke saken for alt den er verdt. Allerede søndag kveld begynte valgkampapparatet til partiets presidentkandidat Joe Biden å selge klistermerker der det står: «Jeg har betalt mer skatt enn Donald Trump».

Artikkelen i New York Times er basert på selvangivelser fra over 20 år – dokumenter som Trump selv ikke har villet offentliggjøre. I moderne amerikansk historie har ingen annen amerikansk president nektet offentligheten innsyn i sine selvangivelser.

Selvangivelsene viser ifølge avisen at Trump kun betalte 750 dollar (7.000 kroner) i føderal inntektsskatt i 2016, året da han ble valgt til president, og 750 dollar igjen i sitt første år som president.

– Store tap

I 10 av de foregående 15 årene, da han ikke betalte noe, var begrunnelsen at han hadde større tap enn inntekter.

Lederen i kontrollkomiteen i Representantenes hus, demokraten Richard Neal, mener at oppslaget viser hvor viktig det er at Kongressen får tilgang til Trumps selvangivelser i forbindelse med saken som er innledet mot ham.

– Denne saken setter et skarpt lys på den enormt store forskjellen det er mellom folk med makt og innflytelse og en vanlig amerikaner når det kommer til skattevesenet, sier Neal.

Når Trump og Biden møtes til sin første presidentdebatt tirsdag kveld amerikansk tid, vil skattesaken etter alt å dømme bidra til høy temperatur. Spørsmålet er hvordan Trump vil slå tilbake mot Biden, som presidenten tidligere har forsøkt å knytte til korrupsjon i Ukraina.

– Keiser uten klær

New York Times rapporterer også at flere av Trumps mest kjente virksomheter, som golfbanene hans, har meldt inn store tap, og at hans egen økonomi er under hardt press som følge av at han millioner av dollar i gjeld som han personlig har garantert for.

Trump skal dessuten ha brukt mange metoder for å redusere skatten, blant annet ved å kreve fredag for 70.000 dollar i frisørutgifter i forbindelse med realityshowet The Apprentice.

Presidentens kritikere håper saken kan bryte ned Trumps framstilling av seg selv som en eksepsjonelt vellykket forretningsmann.

I en CNN-kommentar beskrives Trump som en keiser uten klær. TV-kanalen mener at saken gir «et knusende bilde av en president som blør økonomisk, og som er avhengig av å være president for å holde liv i sin egen økonomi».

– Falske nyheter

Trump selv avviser opplysningene og kaller dem falske nyheter.

– Jeg har betalt massevis, og jeg har også betalt massevis av skatt på delstatsnivå. De skriver bare negative historier, sa Trump på en pressekonferanse søndag kveld.

Her framholdt hans skatteopplysninger er meget komplekse, og at han ikke kan offentliggjøre dem nå fordi de er under revisjon hos skattevesenet.

Samtidig lovet han at alle skatteopplysningene hans vil bli offentliggjort, noe han også lovet før valget i 2016, uten at det har skjedd.

Etter å ha besvart enkelte spørsmål om skatt og et par spørsmål om andre emner, forlot Trump pressekonferansen, mens journalister ropte flere spørsmål etter ham.

En advokat for Trumps forretningsimperium, Trump Organization, sier til New York Times at «de fleste, om ikke alle, faktaene synes å være upresise». Han hevder også at Trump har betalt titalls millioner dollar i skatt.

Advokaten skal ikke ha tilgang til skatteopplysningene som avisen baserer sin artikkel på.

Kjempet imot

Trump har kjempet innbitt, også i retten, mot alle som søker tilgang til hans skatteopplysninger. Det har ført til at også demokratene i Kongressen har innledet en sak mot ham som ledd i Kongressens kontrollansvar.

Tallene New York Times har analysert, viser at han oppga et tap på 47 millioner dollar i 2018, selv om han et annet sted oppga at han tjente 435 millioner dollar.

I de to første presidentårene fikk Trumps konsern inntekter på 73 millioner dollar fra virksomhet i utlandet, blant annet Filippinene, India og Tyrkia, i tillegg til golfeiendommene i Skottland.

Han betalte rundt 150.000 dollar i skatt både i Filippinene og India, betydelig mer enn de 750 dollar to ganger i USA.