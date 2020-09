Ingvil Smines Tybring-Gjedde følte seg utrygg etter trusselbrev

Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble utrygg etter truslene mot henne og mannen. Blant annet sluttet hun å kjøre bil.

Christian Tybring-Gjedde og Ingvil Smines Tybring‐Gjedde under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB-Peter Tálos

Den tidligere Frp-statsråden fortalte i Oslo tingrett onsdag om hvordan hun og ektemannen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), ble påvirket av truslene som Laila Anita Bertheussen nå står tiltalt for å ha utført. I februar 2019 fikk paret et trusselbrev i posten.

– Dersom det er tiltalte som har gjort dette, føler du deg dolket i ryggen? spurte politiadvokat Thomas Blom

– Ja, det tenker jeg goes without saying, svarte Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Noe som ikke stemte

Lenge tenkte Smines Tybring-Gjedde at hun hadde et skjebnefellesskap med Bertheussen ved at de begge ble utsatt for trusler. Hun trodde hendelsene hadde forbindelse til teaterstykket «Ways of Seeing», men fikk etter hvert en følelse av at noe ikke stemte. Hun oppfattet at hennes egne reaksjoner med frykt og utrygghet var helt annerledes enn hvordan hun opplevde Laila Anita Bertheussens reaksjoner.

– Jeg opplevde kanskje at hun ikke virket like hjelpeløs som meg, sa den tidligere statsråden i retten.

Hun fortalte om hvordan trusselbrevet som kom fram til henne og mannens adresse i februar utløste et helt nytt sett av sikkerhetsrutiner. Hun begynte blant annet å sjekke bilen, som sto parkert på gaten, hver gang hun skulle kjøre.

Sluttet å bruke bilen

– Du gikk ned på knærne for å sjekke under bilen før du satte deg inn? spurte politiadvokat Thomas Blom.

– Jeg gjorde det noen ganger. Jeg følte meg dum, rett og slett. Da var jeg jo blitt statsråd, og noen kjente meg igjen. Jeg følte heller ikke at det var trygt på å gå inn i bilen ute å gjøre det, så jeg sluttet å bruke bilen, fortalte Smines Tybring-Gjedde.

Utover våren var det flere hendelser ved boligen til Wara og Bertheussen på Røa. De to kvinnene hadde løpende kontakt i messengergruppen de begge var en del av. Ingvil Smines Tybring-Gjedde begynner å tenke at Laila Anita Bertheussen var underlig rolig med tanke på at det var flere forsøk på brannstiftelse.