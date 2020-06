Holden: Tom Hagen har sendt melding til motparten om at han vil betale løsepengene

Drapssiktede Tom Hagen har sendt en kodet bitcoin-melding til motparten om at han ønsker å betale løsepengene for Anne-Elisabeth Hagen, opplyser hans forsvarer.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at Tom Hagen har sendt en ny melding til motparten, som de tror har kidnappet Anne-Elisabeth Hagen. Politiet tror derimot at hun er drept. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi ønsker sterkt å komme i kontakt med motparten. Derfor har vi tatt en initiativ overfor dem, som vi håper blir besvart. Politiet har ikke vært involvert i denne prosessen, sier Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Ifølge avisen sendte Hagen den kodede meldingen fredag i forrige uke.

Det er fra før kjent at det lå igjen et brev fra de antatte gjerningspersonene da Tom Hagen kom hjem i boligen sin på Lørenskog 31. oktober 2018. Kona var borte vekk, og i brevet ba gjerningspersonene om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero. Det ble også fremsatt grove trusler i brevet.

Politiet og Hagen-familien ble sammen enige om å ikke betale pengene, men ifølge VG betalte Tom Hagen 1,3 millioner euro i monero i fjor sommer. Etter dette skal det ha blitt stille fra den angivelige motparten.

Politiet tror imidlertid ikke lenger at det er noen motpart, men at det derimot er Tom Hagen selv som på et eller annet vis står bak forsvinningen og drapet på sin kone. En mann i starten av 30-årene er også siktet i saken. Han er siktet for å ha bortført Anne-Elisabeth Hagen.

– Mine klienter er kjent med den nye meldingen som har gått til motpart. De støtter selvfølgelig det initiativet fullt ut, sier bistandsadvokat Ståle Kihle, som representerer Hagen-familien.