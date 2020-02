Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen går av

Fiskeri- og sjømatsminister Geir Inge Sivertsen (H) ba fredag om å gå av, opplyser departementet i en pressemelding.

NTB

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, skriver Sivertsen.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, skriver han.