Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken

To uker før det er ett år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant, går politiet ut med at de mener å vite nærmere når kvinnen ble tatt fra hjemmet i Sloraveien på Lørenskog, skriver VG. Hittil har etterforskningen i regi av Øst politidistrikt gått ut på at kvinnen forsvant fra hjemmet en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober i fjor.

Til VG sier politiet nå at etterforskningen tyder på at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for noe kriminelt innenfor et kortere tidsrom enn tidligere opplyst.

– Slik vi vurderer det nå, er det aktuelle tidsrommet begrenset til mellom da Anne-Elisabeth Hagen var i telefon med et familiemedlem klokken 9.14 og til et tidspunkt tidlig på formiddagen, sier politiinspektør Tommy Brøske til avisen.

Etter hva avisen selv har kartlagt, slutter Anne-Elisabeth Hagen å svare på henvendelser etter den kjente 9.14-samtalen. En elektriker avisen har snakket med, har fortalt at han forsøkte å ringe klokken 9.48, altså 34 minutter senere, uten å få svar. Flere andre familiemedlemmer ringer også til kvinnen i løpet av formiddagen uten å få svar.

Klokken 13.30 kommer ektemannen Tom Hagen hjem. Han varsler politiet en halv time senere.

Etterforskningslederen opplyste i forrige uke at politiet jobber med prosjekter som kan bidra til en oppklaring av saken, men han tør ikke anslå hvor stor sjansen er for at politiet skal nå målsettingen sin om å løse saken.