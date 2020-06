Storbri­tannia hyller funn av koro­name­disin

Et rimelig og tilgjengelig legemiddel som har eksistert i årevis, kan bidra til å redde alvorlig syke koronapasienter, ifølge forskere i Storbritannia.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et bilde av koronavirus tatt med elektronmikroskop. Foto: NIAID / National Institutes of Health / AP / NTB scanpix

NTB

Det er snakk om et steroid som kalles deksametason. Ifølge studien ledet av Oxford-universitetet er dette den første medisinen som beviselig reduserer dødeligheten for alvorlig koronasyke.

Storbritannia innførte allerede i april eksportforbud mot deksametason, ifølge BBC.

Statsminister Boris Johnson kaller studien «det største gjennombruddet hittil».

– Jeg er stolt av disse britiske forskerne, sier han.

Tas i bruk

Forskerne mener 5.000 færre kunne dødd av koronaviruset i Storbritannia hvis deksametason hadde blitt benyttet fra utbruddets start.

Britiske myndigheter vil ta medisinen i bruk umiddelbart.

– Vi er i gang med å sikre at vi har nok forsyninger, selv om det skulle komme en ny topp, sier Johnson, som møtte pressen tirsdag sammen med professor Peter Horby ved University of Oxford.

«Ekstremt billig»

– Dette er den eneste medisinen som så langt har vist seg å redusere dødeligheten. Og den reduseres betydelig. Dette er et stort gjennombrudd, sier Horby.

Professoren kaller legemiddelet «ekstremt billig» og viser til at det vil koste under 500 kroner å behandle åtte intensivpasienter med medisinen.

Dødsrisikoen reduseres med en tredel for pasienter i respirator, ifølge studien.

Deksametason er en del av verdens største kliniske utprøving av eksisterende behandlinger for å finne ut om de også virker mot koronaviruset, skriver BBC. Forskningsresultatene vil bli offisielt publisert i løpet av kort tid.

Lager

Legemiddelet har ingen effekt på pasienter uten pustevansker, men reduserer dødeligheten for dem som trenger respirator, ifølge forskerne ved Oxford-universitetet.

Helseminister Matt Hancock sier regjeringen begynte å bygge opp et lager av medisinen etter å ha sett de første tegnene som tydet på at den var effektiv, for tre måneder siden.

Deksametason har inntil nå vært brukt mot en rekke allergiske reaksjoner, i tillegg til leddgikt og astma. Steroidet er betennelsesdempende.

Tusenvis av pasienter

Forskerne har testet medisinen på en tilfeldig utvalgt gruppe på over 2.000 koronapasienter. De ble sammenlignet med over 4.000 pasienter som fikk andre typer behandling.

Blant pasientene som lå i respirator og fikk deksametason, ble dødeligheten redusert fra 40 til 28 prosent, mens den ble redusert fra 25 til 20 prosent for dem som kun trengte ekstra oksygen.

Funnet er særlig velkomment, da om lag 40 prosent av dem som får behov for respirator på grunn av covid-19, vanligvis dør.

En daglig dose av steroidet kan forhindre en åttedel av disse dødsfallene, ifølge studien.

Grønt lys i Sverige

– Hvis disse foreløpige tallene stemmer, vil dette kunne få stor betydning for behandlingen av covid-19 globalt, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til VG.

Madsen sier at legemiddelet har en sterk betennelsesdempende virkning, er rimelig og brukes ved flere tilstander også i Norge, men at det ikke har vært klinisk utprøvd mot covid-19 her.

Det svenske legemiddelverket bekrefter tirsdag at leger i Sverige kan behandle covid-19-pasienter med deksametason dersom det vurderes som hensiktsmessig i hvert tilfelle, skriver TT.