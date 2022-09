Forsvareren til mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs, tror påtalemyndigheten vil bruke kort tid på å ta ut tiltale i den 27 år gamle saken.

Advokat Stian Kristensen er forsvarer for mannen i 50-årene som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Mandag ble det kjent at politiet har avsluttet sin etterforskning mot mannen og sendt sin innstilling til påtalemyndigheten.

Lørdag er det nøyaktig ett år siden siktelsen mot mannen ble gjort kjent, og at politiet 26 år etter drapet endelig hadde fått til et gjennombrudd i etterforskningen.

Politiet mener nye analyser av DNA-funn på Birgitte Tengs strømpebukse knytter den siktede til drapet.

Ikke lang tid

Kristensen tror ikke påtalemyndigheten vil bruke spesielt lang tid på å vurdere etterforskningen eller på å ta ut en tiltale.

– Jeg synes det er vanskelig å spekulere i dette, men statsadvokaten har lest saken sammen med politiet, så jeg tror nok at innstillingen ikke tar så lang tid, sier Kristensen til NTB.

Det er til slutt Riksadvokaten som må beordre en tiltale i saken.

Forberedt på tiltale

Rettssaken er forhåndsberammet til å starte 31. oktober i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Det er produsert en stor mengde etterforskningsdokumenter i saken, og bare uker før politiet sendte over sin innstilling til statsadvokaten mottok forsvarerne 5,5 millioner filer med etterforskningsmateriale. Det opprinnelig teamet på to advokater måtte da styrkes til tre.

– Vi jobber for fullt med tanke på at det blir tatt ut tiltale i saken, sier Kristensen.

51-åringen er siktet for drapet på Birgitte Tengs og for drapet på Tina Jørgensen i 2000, men i den sistnevnte saken har politiet ikke hatt noe etterforskningsmessig gjennombrudd slik de har hatt i Tengs-etterforskningen. Siktelsen har sitt grunnlag i at politiet gjennomførte en skjult etterforskning mot 51-åringen, noe som krever en siktelse og en domstolsgodkjenning.

Kommenterer ikke

Det er konstituert statsadvokat Thale Thomseth i Rogaland statsadvokatembeter som har overtatt saken fra politiet.

Thomseth vil overfor NTB fredag ikke kommentere den videre framdriften i saken, eller når det vil bli sendt en innstilling videre til Riksadvokaten, som skal avgjøre tiltalespørsmålet.

– Målet er at dette skal skje i god tid før den forhåndsberammede rettssaken, sa Thomseth til NTB mandag.