– Vi har fått informasjon om at to personer som deltok på arrangementet, har fått påvist skabbmidd, og at de kan ha vært smittsomme under arrangementet, sier styremedlem Fredrik De Lange i AgderLAN til Agderposten.

I alt deltok rundt 230 ungdommer fra hele Sørlandet, samt rundt 80 frivillige i Hisøyhallen i løpet av dagene arrangementet varte.

Advarselen er sendt ut i samråd med kommuneoverlege Anne Skarshaug Skeie.

– Det er ikke meldepliktig verken til kommune eller FHI, men AgderLAN ønsket å være fremoverlente i denne situasjonen. De smittede hadde sittet i stoler som også mange andre har brukt, derfor bestemte de seg for å gå ut med en slik melding, sier hun til avisen.

Skabb er en hudsykdom som skyldes den smittsomme parasitten skabbmidd. Midden overføres ved tett og gjerne gjentatt kontakt. Sykdommen rammer i hovedsak unge voksne.