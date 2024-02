– Denne krigen er en trussel mot hele Europa. Dette er Russlands krig mot en rettighetsbasert verdensorden, sier Zelenskyj fra scenen under sikkerhetskonferansen i München.

Den ukrainske presidenten ble møtt med stående applaus da han entret scenen i München, der statsledere, regjeringssjefer og toppdiplomater fra alle verdenshjørner er samlet.

– Russland tilpasser seg

Fra scenen i München gjentok Zelenskyj at Ukraina mangler våpen, spesielt langtrekkende våpen, i krigen mot Russland. Han mener dette bare tjener Russland.

– Dessverre, å holde Ukraina i en konstant mangel på våpen, særlig artillerigranater og langtrekkende kapasiteter, gjør at Russland kan tilpasse seg krigens nåværende intensitet, sa Zelenskyj.

– Ikke spør Ukraina om når krigen vil ta slutt. Spør heller hvorfor Russland er i stand til å fortsette, sier han.

Trakk seg fra Avdijivka

Natten før Zelenskyjs tale ble det kjent at Ukraina trekker sine styrker fra byen Avdijivka. Det er den største endringen i krigens fronter siden russiske styrker tok Bakhmut i mai 2023.

– Avgjørelsen ble tatt for å redde så mange ukrainske liv som mulig. Det er vårt hovedmål, sier Zelenskyj om avgjørelsen om å trekke seg fra byen.

USA advarte torsdag om at byen sto i fare for å havne under russisk kontroll fordi de ukrainske styrkene ikke hadde nok artilleriammunisjon.

Begge sider har holdt tapstallene i krigen tett til brystet. Zelenskyj vil heller ikke i München si noe om hvor mange ukrainere som har dødd, men sier at for hver døde ukrainske soldat, mister Russland minst sju.

Zelenskyj viser også til at Ukraina er i ferd med å utvikle nye dronesystemer.

– Vi kommer til å overraske russerne, sier han.

Svarte om amerikansk bistand

Amerikanerne har vært Ukrainas viktigste enkeltstøttespiller, men rundt 60 milliarder dollar i støtte har stoppet opp i Kongressen på grunn av dalende støtte til Ukraina i Det republikanske partiet.

Fra scenen i München sender Zelenskyj følgende beskjed til republikanske politikere:

– USA har gjort veldig mye for oss, og tusen takk for det. Men senatorer må forstå at vi ikke ønsket denne krigen. Men vi vil vinne, slår han fast.

Fredag undertegnet Zelenskyj bilaterale sikkerhetsavtaler med både Frankrike og Tyskland.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at Norge vil komme til å inngå en lignende avtale med Ukraina «om få uker».