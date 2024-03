Spørreundersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på oppdrag fra Tryg Forsikring. 1012 personer over 18 år deltok i perioden 7.–12. februar.

To av ti bilister under 40 år svarer at de frykter ladekø på fjellet.

Såkalt rekkeviddeangst og frykt for ladekø er mindre nå enn den har vært i tilsvarende undersøkelser for få år siden, ifølge kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

– I alderssegmentet 40+ er det 10 prosent som nå svarer at de frykter ladekø i fjellet, mot 20 prosent tidligere, sier Brandeggen.

Han peker på at flere i dag eier biler med større batterier og har dermed bedre kontroll på rekkevidde.

– Det er også bedre muligheter for hurtiglading, men vi forventer likevel også i år å måtte yte veihjelp til kunder som har feilberegnet og gått tom for strøm på vei hjem, sier han.