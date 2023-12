– Jeg gleder meg til å påta meg rollen som kultursjef. Å skape kulturopplevelser for alle, samt å dele glede med andre er noe jeg virkelig ser fram til. Vi må sikre at det spesielle og karakteristiske ved byen vår bevares, samtidig som vi har et åpent syn på fremtiden, sier Gunnufsen i en pressemelding på kommunens nettsider.

Gunnufsen har lang erfaring innen festival- og kultursektoren og har tidligere jobbet for Quartfestivalen i Kristiansand i 15 år.

Han var også med å starte opp Hovefestivalen på Tromøy i Arendal og Skral i Grimstad, skriver NRK.