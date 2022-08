Høyre vil banke igjennom strømstøtteordninger både for folk og bedrifter når stortinget samles til ekstraordinært møte om en måned. Regjeringen lover ingenting.

– Kraftsituasjonen er alvorlig. Og regjeringen tar situasjonen på det største alvor. Det gjør Stortinget, også, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Under et møte tirsdag formiddag ble presidentskapet enstemmig enig i å avbryte stortingsferien i midten av september for å samles til ekstraordinært møte om strømsituasjonen. Datoen er foreløpig ikke satt, men det skal presidentskapet komme fram til «i samarbeid med regjeringen», ifølge Gharahkhani.

Han har ingen formening om hva han vente at regjeringen har med seg til møtet, annet enn en redegjørelse for situasjonen. Så skal de politiske partiene få å ytre sitt syn og «mulighet til å diskutere», ifølge presidenten.

Presidentskapet var enstemmig i sin beslutning. I tillegg til de to regjeringspartienes tre representanter, er Høyre, SV og Frp representert med hver sitt medlem.

Aasland: – God anledning

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) la mandag fram en plan for arbeidet med strømsituasjonen og sa til Dagsavisen at det i lys av denne planen ikke var behov for noe ekstraordinært møte. Han tar innkallingen med stor ro.

– Det er jo en fin anledning for meg til å redegjøre for det regjeringen allerede har gjort, både når det gjelder å styrke energiproduksjonen i tida framover og når det gjelder forsyningssikkerheten. Dette blir en god mulighet til å få fram regjeringens veldig aktive politikk på dette området, sier han til NTB.

Regjeringen har lovet både å gi strømstøtte til husholdningene så lenge prisene holder seg unormalt høye, og at det vil komme en ordning for bedrifter som sliter, innen statsbudsjettet legges fram. Aasland vil imidlertid ikke røpe noen detaljer om denne.

– Vi jobber med ulike modeller, er det knappe svaret. En av dem skal være en tilpasset ordning som ligner husholdningenes, etter det NTB får opplyst.

Høyre forventer sak

Regjeringen legger opp til at det vesentligste av arbeidet med å avhjelpe den akutte strømsituasjonen skal gjøres innen forslaget til statsbudsjett legges fram i starten av oktober.

Seks ukers tid fra krisemøtet med partene i arbeidslivet bør være tilstrekkelig til å arbeide fram et forslag til strømstøtteordning for næringslivet, mener Høyre, som har antydet 15. september som en slags uformell frist. Nå gjentar energipolitisk talsperson Nikolai Astrup oppfordringen.

– Høyre forventer at regjeringen legger fram en sak med bedriftsstøtte som kan behandles på et ekstraordinært møte i Stortinget i september. Når vi først har den saken til behandling, kan vi også behandle den varslede økningen i støtte til husholdningene. Regjeringen må fremme forslag som Stortinget kan ta stilling til, sier han til NTB.

Høyre var blant partiene som innledningsvis var positivt til å hasteinnkalle Stortinget, men som etter hvert lot seg berolige av regjeringen løypemeldinger om arbeidet med strømstøtte til folk og bedrifter.

La fram plan

Både Fremskrittspartiet og Rødt, som har vært ivrigst i sin kritikk av regjeringen – som de mener har vært for treg og for lite handlekraftig, varsler nå at de vil legge fram egne forslag. Begge ønsker makspris og sterke eksportbegrensninger.

Frp-leder Sylvi Listhaug er skuffet over at møtet ikke fant sted langt tidligere. Hun kritiserer regjeringen for å ta seg altfor god tid, mens folk og bedrifter er bekymret for hvor høye strømprisene kommer til å bli til vinteren.

– Vi har klar en sak vi ønsker at Stortinget skal behandle og kommer til å fremme ni forslag. De omhandler blant annet makspris på strøm, kontroll på eksporten, å ha beredskap ved rasjonering og å stanse elektrifisering på sokkelen, sier Listhaug til NTB.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener en makspris på 35 øre kilowattimen – tre ganger produksjonskostnaden – er det eneste som kan sikre forutsigbarhet og bærekraft.

– Jeg håper regjeringen kommer med en sak, men tror ikke den vil gjøre det til midten av september. Derfor må Stortinget ta ansvar og vedta tiltak som kan løse strømkrisen, både på kort og lang sikt, sier han.