De opplyser ikke om hvor mange det dreier seg om.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 17.30. En person er pågrepet. Politiet er til stede både i området der skytingen har skjedd og ellers i København.

Foto: Ritzau Scanpix / NTB

Utelukker ikke terror

Dansk politi sier de ikke kan utelukke at det dreier seg om terror.

– Vi etterforsker dette som en hendelse der vi ikke kan avvise at det er terror, sier sjefspolitiinspektør for politiet i København, Søren Thomassen, på en pressekonferanse søndag kveld.

Københavns politi samarbeider med dansk rikspoliti for å avdekke hendelsesforløpet.

– Vi vil være massivt til stede i København, og sørge for at det er trygt. Vi bruker alle samarbeidspartnere vi har, sier Thomassen.

– I denne typen saker jobber vi alltid sammen med Politiets etterretningstjeneste (PET), legger han til.

En 22 år gammel etnisk danske er pågrepet i forbindelse med skytingen, som skjedde på et av Danmarks største kjøpesentre Field's like ved København i halv seks-tiden søndag.

En pågrepet

København-politiet har pågrepet en 22-åring etter skytingen på et kjøpesenteret og har foreløpig ikke indikasjoner på at han samarbeidet med noen.

– Det vi har fokus på, er om vi har å gjøre med den mistenkte som er pågrepet alene, eller om det er noe som er gjort i samarbeid med andre. Vi har ikke indikasjoner per nå på at det har skjedd i samarbeid med andre, sier sjefpolitiinspektør Søren Thomassen.

Han sier den pågrepne er en «22 år gammel etnisk danske».

Det er flere drepte og sårede, bekrefter politiet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller kjøpesenterskytingen i København dramatisk og tragisk.

– Dramatiske og tragiske nyheter fra København i kveld. Mine tanker går til ofrene og deres pårørende, og til hjelpemannskapene som akkurat nå jobber med å redde liv og trygge befolkningen, skriver Støre på Twitter.

Avbildet med gevær

Et bilde publisert i danske medier viser den angivelige gjerningsmannen for skytingen på kjøpesenteret Field's i København med gevær og militærklær.

– Han var lys i ansiktet, og gikk kledd i jakt- eller militærklær med et jaktgevær, forteller et øyevitne til danske TV 2.

Vedkommende tok et bilde av den antatte gjerningsmannen, som beskrives som lys i huden ikledd grønne shorts og med et stort våpen slengt over skulderen.

– Han så ut som han var veldig sint, sier øyevitnet, som forklarer at mannen sa til han at våpenet ikke var ekte da han begynte å filme han.

– Han virket som han var veldig stolt over det han gjorde, forteller mannen videre, som sier han umiddelbart løp for å finne sin datter etter å ha støtt på gjerningsmannen.

Dette vet vi om kjøpesenterskytingen i København:

* Politiet fikk melding klokken 17.36 om at skudd var blitt avfyrt på Field's kjøpesenter på Amager i København.

* Søndag kveld bekrefter politiet at det er flere drepte og sårede. Skytingen skjedde flere steder inne i Field's kjøpesenter.

* En person er pågrepet. Vedkommende er 22 år gammel og etnisk dansk, ifølge politiet.

* Per nå er det ingen indikasjoner på at gjerningspersonen samarbeidet med andre.

* Politiet kan ikke utelukke at dette er et terrorangrep.

* Tre personer er innlagt på Rigshospitalet i København, bekrefter sykehuset til DR.

* Som følge av hendelsen aksjonerer politiet flere steder i København.

* Bilder fra Kastrup Lufthavn viser flere politifolk med våpen utenfor inngangen til flyplassen, melder avisen B.T. Kjøpesenteret ligger kun en kort kjøretur fra Kastrup Lufthavn.

* København kommune har satt kriseberedskap, og ordfører Sophie Hæstorp Andersen kaller hendelsen veldig alvorlig.

* Kjøpesenteret ligger 700 meter fra konsertarenaen Royal Arena der Harry Styles etter planen skulle ha konsert fredag kveld.

* Field's er blant Danmarks største kjøpesentre, med over 135 butikker og restauranter spredt utover rundt 74.000 kvadratmeter.