Også nabokommunen Froland innfører disse reglene, skriver Agderposten.

– Vi vet at mange helsepersonell opplever det ubehagelig å bruke munnbind, det har vi forståelse for. Munnbind er et forsterket tiltak, som vi igjen ser som nødvendig i en periode. Dette for å beskytte våre brukere og kollegaer, skriver Arendal kommunes smitteteam i et notat til alle helsearbeidere.

Reglene for helsepersonell strammes også inn der noen i husstanden har testet positivt for koronavirus.