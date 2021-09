Støre ut mot Solbergs barneidrett-svar: – Gjør ingenting for klubbene

Støre viser til at fritidskortet kun hjelper barna med å betale for idrettsaktivitetene, mens selve idrettsklubbene står igjen med lite til å sørge for tilbudet.

– Fritidskortet gjør ingenting for klubben som gir tilbudet. Vi mener momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett er viktig. Det styrker økonomien i klubbene. Så må vi også sikre at vi har en kommuneøkonomi som er god nok til at de kan investere i klubbene, sier Støre.

Det var Oda Sjøvoll, som driver en håndballklubb i Oslo, som lurte på hva Støre og statsministerrival Erna Solberg (H) ville gjøre for barneidretten.

Solberg viste til fritidskortet, som er et pilotprosjekt i tolv kommuner og skal utvides til en nasjonal ordning.

– Det er dyrt for barn å delta i idrett i dag. Derfor er det viktig at man får muligheten til å delta alle sammen. Derfor vil vi lage en nasjonal ordning for alle med et fritidskort, sa Solberg.

Sjøvoll var ikke fornøyd med svaret og viste til at 2000 kroner i året ikke holder til å betale for å delta i idrett. I tillegg mener hun det heller ikke gir bedre rammebetingelser til klubbene.

– Vi mener fritidskortet er viktig. I tillegg kan kommunene legge på ekstra penger. Vi har økt pengene til kommunenes arbeid med fritidsaktiviteter og lavterskeltilbud, poengterte Solberg.