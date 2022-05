USAs høyesterett skal innen juni komme med en avgjørelse som får store konsekvenser både for kvinners liv og det politiske miljøet i landet. Da skal skjebnen til den føderale abortretten avgjøres.

Ifølge et notat det anerkjente mediehuset Politico har publisert, har det konservative flertallet i høyesterett bestemt seg: Abortretten skal fjernes.

Etter at notatet ble lekket, oppsto det en spontandemonstrasjon utenfor høyesterett. Abortrettigheter er helserettigheter, framhevet demonstrantene.

Demokratenes kongresstopper Nancy Pelosi og Chuck Schumer er sterkt kritiske.

– Dersom dette stemmer, vil høyesterett innføre den kraftigste innskrenkningen i rettigheter de siste 50 årene. Ikke bare for kvinner, men for alle amerikanere, heter det i en uttalelse fra de to.

New York kan bli frihavn

New York-guvernør Kathy Hochul, som også er demokrat, sier at hennes delstat kan bli en frihavn for abortrettigheter.

– For alle som trenger tilgang til behandling, vil vår stat ta dere imot med åpne armer. Abort vil alltid være trygt og tilgjengelig i New York, skriver hun på Twitter.

Det er ventet at abortsaken kan prege mellomvalget i USA i høst – særlig dersom notatet Politico publiserer viser seg å stemme. Demokratene ønsker i så fall føderal lovgivning, men hvis ikke det går, vil det bli store forskjeller i rettigheter fra delstat til delstat.

Trump rokket maktbalansen

Høyesteretts avgjørelse skjer etter at daværende president Donald Trump fullstendig rokket ved maktbalansen i domstolen. Han fikk utnevne tre dommere. De ble håndplukket fra folden av dommere som ble ansett å være verdikonservative, blant annet i abortspørsmålet.

Høyesterett behandler nå en sak som utfordrer Mississippis forbud mot aborter etter uke 15.

Loven i Mississippi er en av mange innskrenkinger som er blitt vedtatt i republikanskstyrte delstater. Lovene strider med høyesterettsavgjørelsen «Roe vs. Wade» fra 1973, og blir ansett som et åpent forsøk på å slå ned denne avgjørelsen.

– Sjokkerende feil

Dommen fra 1973 ble aldri fulgt opp med føderal lovgivning, og er altså det eneste som sikrer en føderal abortrett i USA.

Nå tyder mye på at denne abortretten fjernes.

– Roe var sjokkerende feil fra starten av, heter det i utkastet til en flertallsavgjørelse. Notatet er ført i pennen av dommer Samuel Alito, som i sin tid ble utnevnt av president George W. Bush.

Han leder nå an i en gruppe på seks høyesterettsdommere som blir ansett for å være konservative. Det gir et tungt flertall mot de tre som anses å være liberale.

Notatet Politico publiserer kalles førsteutkast. Det kan bli endret i tiden fram mot avsigelsen, som skjer enten sent i juni eller i juli. Men språket i førsteutkastet er klart og tydelig:

– Vi kommer fram til at Roe og Casey må bli overstyrt, heter det. Casey referer til en høyesterettsavgjørelse i 1992 som bekrefter abortretten i Roe vs. Wade, men åpner for at delstater kan innføre noen begrensninger.

Sender ballen til politikerne

Høyesterettsflertallet sier nå at det er på tide at politikere – ikke domstolene – avgjør det betente spørsmålet.

– Tiden er inne for å rette seg etter grunnloven og sende spørsmålet om abort til folkets valgte representanter, heter det i utkastet som nå er lekket.

Ifølge notatet gjorde mer enn fem dommere det klart allerede kort tid etter rettsmøtene i saken, at de ville stemme for å overstyre Roe vs. Wade.

Flere innskrenkinger

En talsperson for høyesterett vil ikke kommentere saken overfor nyhetsbyrået AP. Mississippis øverste juridiske leder, Lynn Fitch, vil ikke kommentere saken før høyesterett har avsagt sin kjennelse. Lokale politikere hyller derimot nyheten.

– Dette gjør at muligheten til å ta avgjørelser kommer tilbake til delstatene, der den alltid skulle ha vært, sier delstatspolitiker Becky Currie.

Abortspørsmålet står høyt på dagsordenen i det politiske USA. En rekke delstater har innført strenge innskrenkinger. Blant annet har Texas forbudt aborter etter at fosterets hjerteslag kan oppdages. Det er i praksis et forbud etter uke seks, på et tidspunkt mange ikke vet at de er gravide.

Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort.