Ukraina gikk rett til topps på spillselskapenes lister etter den russiske invasjonen i slutten av februar og har ligget der siden.

– Takk så mye. Dette er for alle ukrainere. Leve Ukraina, sier rapper og frontfigur Oleh Psiuk – før bandet gikk på scenen for å framføre vinnerlåten igjen.

Etter Ukraina fulgte Storbritannia, Spania, Sverige og Serbia.

Norsk-greske Amanda Tenfjord representerte Hellas, som endte på åttendeplass. Norges bidrag, Subwoolfer, ble nummer ti.

Tsjekkia, der to av tre medlemmer i We Are Domi, endte på 22. plass.