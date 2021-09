Bilder fra stedet søndag ettermiddag viser lava som spruter ut av vulkanen med enorme røykskyer.

Utbruddet har fremskyndet evakuering av rundt 1.000 personer.

Målestasjoner har den siste tiden vist økt seismisk aktivitet, og en rekke små jordskjelv kunne tyde på at et utbrudd nærmet seg. Søndag ble det også registrert et jordskjelv med styrke på 3,8. Myndighetene advarer om at det kan komme enda sterkere skjelv.

Forrige gang det var utbrudd på La Palma, var i 1971. Ifølge Reuters ble rundt 40 personer med nedsatt mobilitet evakuert som en forholdsregel søndag. De ble flyttet fra landsbyer i området der jordskjelvaktiviteten er sterkest, til en militær utpost.

Øya La Palma, som ikke må forveksles med Gran Canarias største by Las Palmas, ligger helt vest i øygruppen Kanariøyene utenfor Marokko i Atlanterhavet. Øya er ikke noen stor turistdestinasjon, i motsetning til flere av de andre øyene i regionen. Den har rundt 83.000 innbyggere, hvorav 35.000 bor i nærheten av vulkanen.