På Vestlandet kan det kan komme temperaturer opp mot 24 grader, ifølge vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Værmeldingen sier at det blir minst 18 grader og varmere langs kysten i Sør-Norge fram til lørdag. Det er fortsatt usikkert hvordan søndagen blir.

– Varmen som kommer nå, kan vi takke et høytrykk i Irland og et lavtrykk i Finland for. Det gjør at det kommer varmluft fra Hellas nordover, sier Sarchosidis til NTB.

Sørlandet trekker det korteste strået denne gangen og får trolig det dårligste været i Sør-Norge framover. Ellers blir det over 20 grader flere steder.

Skyene avgjør hvor varmt det blir, og mye skyer kan dra temperaturene ned med to grader, sier meteorologen.

Også i nord er dagene solfylte. Tirsdag kan Tromsø få solrekord med flest antall soltimer telt i april noensinne.

Etter den første maihelgen er det imidlertid meldt litt gråere vær jevnt over. Meteorologen vil ikke erklære vinteren for over helt ennå og minner om at det har snødd i mai tidligere.

– Men jeg kan ikke se noe vintervær i vente i prognosene for været framover nå, ler han.