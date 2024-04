– Min klient er skuffet. Dommen vil bli påanket, sier politikerens forsvarer, advokat Ole Joakim Devold.

Hans klient ble dømt til fengsel i fem år og nimåneder.

Ektemannen ble dømt til fengsel i åtte år og seks måneder.

Begge er solidarisk dømt til å betale en erstatning til ofrene på over en million kroner.

Skuffet

Advokat Devold kommenterer dommen slik:

– Vi er ikke fornøyd med resultetatet. Vi mener fra denne side at det ikke er bevismessig dekning ut over enhver rimelig tvil til domfellelse, og at han skulle vært frifunnet, som det også ble nedøagt påstand om, sier Devold.

Politikeren ble frifunnet på et punkt i tiltalen, der han skal ha brukt sitt overmaktsforhold som verge til å skaffe seg skaffe seg seksuell omgang med et vergebarn på 17. mai 2018.

Her har tingrettsdommer Jan Atle Hansen anmerket at vergebarnet skal ha sovet da overgrepet skjedde, slik at politikeren ikke kan dømmes for å ha misbrukt overmaktsforholdet.

Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i seks år, ble ble altså dømt til 5 år og ni måneders fengsel.

Det var NRK som meldte om dommen.

Politikeren var oppnevnt som verge for de seks mindreårige asylsøkerne, som er fornærmet i saken.

Begge mennene var tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og misbruk av overmaktsforhold overfor de seks guttene over en lengre periode. Guttene var under 18 år da forholdene skal ha startet.

Flere voldtekter

Vergen var tiltalt for tre tilfeller av voldtekt. Ektemannen for flere tilfeller, som han mente var frivillig.

Påtalemyndigheten mener at vergen tilrettela for at ektemannen kunne utnytte ofrene.

Mens ektefellen har erkjent å ha hatt en seksuell relasjon med dem, noe han hevder var frivillig, har vergen siden pågripelsen i januar 2020 nektet for å ha misbrukt sin stilling eller utnyttet noen av guttene seksuelt.

Overgrepene skal ha skjedd i perioden mellom 2017 og 2019.