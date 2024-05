FN-domstolen med avgjørelse i sak om våpenhvile i Gaza

Den internasjonale domstolen (ICJ) varsler at de fredag vil komme med en avgjørelse i saken om en våpenhvile på Gazastripen. Saken er anlagt av Sør-Afrika, som krever at domstolen beordrer Israel til å implementere en våpenhvile på Gazastripen.

Ny Rødt-leder velges

Torsdag er det ekstraordinært landsmøte i Rødt. Det skal blant annet velges ny leder og nestleder. Kjæresteparet Mimir Kristjansson og Sofie Marhaug i Rødt er begge kandidater for å bli andre nestleder i partiet. Voteringen starter etter planen klokken 17.20.

Fotball: Landslagsuttak kvinner

I dag offentliggjør landslagssjef Gemma Grainger troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Italia. Norge spiller hjemme på Ullevaal 31. mai og borte i Ferrara 4. juni. Etter to kamper står samtlige fire lag i gruppa med tre poeng etter to spilte kamper – Norge leder på målforskjell.

Sykling: Tour of Norway

2. etappe av sykkelrittet Tour of Norway for menn tråkkes i gang i dag. Etappen går fra Odda til Gullingen er og 208 kilometer lang. Starten går klokken 12.35.

Vipers kan avgjøre finalekampen i håndball

I dag spilles den andre kampen mellom Storhamar og Vipers Kristiansand i sluttspillfinalen i håndball for kvinner. Vipers vant det første oppgjøret 37–33. Det spilles best av tre i finalen – og fredag kan Vipers avgjøre sluttspillet og vinne det for femte gang. Kampen kastes i gang klokken 18.15.

Bodø/Glimt møter KFUM på Aspmyra

Den 10. runden i Eliteserien i fotball sparkes i gang i kveld. Tittelforsvarer Bodø/Glimt tar imot nyopprykkede KFUM Oslo på Aspmyra klokken 19. Før denne runden leder hjemmelaget serien med 22 poeng. Nyopprykkede KFUM Oslo ligger på 6. plass med 13 poeng.