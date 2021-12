Det begynte lørdag kveld å brenne i et hus inne på det evakuerte skredområdet på Ask i Gjerdrum. Huset står rett ved skredkanten og var fraflyttet.

Politiet ble varslet om brannen via 110-sentralen klokken 22.40.

– Siden huset ligger ved kanten av skredet kan det ikke brukes mye vann i slukkearbeidet. Vi er i dialog med NVE om saken, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

Brannen oppsto i et rekkehus med fire boliger. Øst 110-sentral opplyser at brannvesenet vil la bygningen brenne ned på grunn av skredfaren. Det vurderes som for risikabelt for brannmannskapene å arbeide innenfor det avsperrede området. Det vil derfor bli mye røyk og flammer utover natt til søndag og de oppfordrer folk i nærheten til å holde seg innendørs og lukke vinduene. Spredningsfaren vurderes som liten.

Politiet ønsker ikke å si noe om mulig brannårsak.

– Det er det altfor tidlig å si noe om, sier operasjonslederen, som sier at de ikke har fått meldinger om fyrverkeribruk i området.

Et av norgeshistoriens største kvikkleireskred gikk på Ask i Gjerdrum 30. desember 2020. Et område på 300 ganger 700 meter raste ut, og 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet. Enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter.

13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene, men ti personer mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet 25. mars.

Politiet opplyste rett før midnatt lørdag kveld at kulturhuset i Ask er åpent dersom noen ønsker å snakke med kommunens kriseteam.