Ingen pågrepet etter skyting på Kjelsås i Oslo

Ingen er pågrepet etter at det ble avfyrt flere skudd gjennom to vinduer i et rekkehus på Kjelsås i Oslo søndag kveld. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen klokken 20.38 søndag kveld. Ifølge politiet ble det avfyrt minst to skudd.

Skuddene lagde hull i et vindu og en vegg i to ulike leiligheter på samme adresse i det tettbebygde boligstrøket, men ingen kom til skade. Natt til mandag er ingen pågrepet i saken, opplyser krimvakta i Oslo til NTB.

Amnesty anklager Russland for krigsforbrytelser i Kharkiv

Foto: Sofiia Bobok / AP / NTB

Hundrevis av sivile er drept i russiske angrep, mange utført med klasebomber, mot den ukrainske storbyen Kharkiv, hevder Amnesty International i en rapport som ble offentliggjort i natt.

– Den gjentatte bombingen av boligområder i Kharkiv er vilkårlige angrep som dreper og sårer hundrevis av sivile, og de er derfor krigsforbrytelser, sier Amnesty om krigføringen i Ukrainas nest største by.

Durek Verrett: – Folk vil ikke se en svart mann i kongefamilien

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nyforlovede Durek Verrett og Märtha Louise fortalte i en sending på Instagram søndag kveld at de har fått både hat og dødstrusler etter at de offentliggjorde forlovelsen.

– At en prinsesse velger en farget mann har ikke skjedd før og det er vanskelig for folk å håndtere, sier Durek Verrett.

Märtha Louise erkjenner at opplevelsene har vært en øyeåpner for henne. Hun forteller at hennes «hvite privilegier» har gjort henne naiv.

Gjenstander funnet i søket etter savnet journalist i Brasil

Foto: Edmar Barros / AP / NTB

Det er funnet eiendeler i et område i Amazonas der det letes etter en savnet journalist og en urfolksekspert. Ifølge politiet er det blant annet funnet en ryggsekk, en bærbar datamaskin, et helsekort og klær.

Den britiske journalisten Dom Philips og den brasilianske urfolkseksperten Bruno Pereira var på arbeidsreise i det avsidesliggende Javari-området i Amazonas. De ble meldt savnet forrige søndag.

Person fløyet til sykehus etter knivstikking i Hammerfest

En person er fløyet til sykehus i Tromsø etter en knivstikking i Hammerfest sent søndag kveld. En annen person er pågrepet, mistenkt for å stå bak.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 23 søndag kveld.

– Fornærmede er fløyet til Tromsø, og en person ble pågrepet på åstedet. Det er det jeg kan si om saken nå, sier operasjonsleder Einride Hals i Finnmark politidistrikt til NTB.