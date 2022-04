Politiet har pågrepet en 22-åring som mistenkes for å ha skutt ni personer på et kjøpesenter i Columbia i South Carolina lørdag.

Skuddofrene fikk bare lettere skader, men en 73-åring er fortsatt innlagt på sykehus. Fem andre ble skadd i panikken som oppsto under skytingen.

Politiet har pågrepet en 22 år gammel mann som mistenkes for å stå bak skytingen. Motivet er ikke fastslått, men politiet tror ikke skytingen var vilkårlig.

– Vi tror ikke at dette var tilfeldige ofre. Vi tror at de kjente hverandre, og at det var noe som førte til at det ble løsnet skudd, sier politisjefen i Columbia, William H. Holbrook.

To andre var også i besittelse av skytevåpen inne på senteret, men disse er ikke pågrepet.