Deler av kjernekraftverket i Zaporizjzja i Ukraina ble delvis ødelagt av militærangrep fredag. Faren er ikke stor for Norge, men norske myndigheter følger med.

– Redde skal vi ikke være, men vi skal følge nøye med. Det gjør vi også fra myndighetens side, sier Øyvind Selnæs, seksjonssjef i Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet, til NRK søndag.

Sælnes sier det ikke blir alvorlig for Norge dersom militære angrep fører til utslipp av radioaktive stoffer. I verste fall vil utslippene være på nivå med Tsjernobyl-nedfallet, og i så fall vil det bli gjort tiltak i matproduksjon, reindrift og utmark.

Generaldirektør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, sier at det er en stor reel risiko for en atomkrise etter beskytningen på kjernekraftverket i Zaporizjzja, som er Europas største atomkraftverk.