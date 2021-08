Danmark har evakuert en gruppe dansker og nordmenn fra Afghanistan

– Jeg kan opplyse at det søndag kveld, under meget vanskelige forhold, lyktes det danske forsvaret å evakuere en gruppe dansker og nordmenn ut av Afghanistan. Jeg har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere opplysninger om operasjonen, skrev Bramsen på Twitter natt til mandag.

Bramsen opplyser ikke hvor mange som er blitt evakuert.

Verken Utenriksdepartementet eller Forsvarsdepartementet i Norge kunne ved 1-tiden natt til mandag bekrefte opplysningene overfor NTB.

Forsvarsdepartementet henviste til UD, som igjen opplyste at departementet ikke uttaler seg om detaljer, av hensyn til sikkerheten.

Jobber på spreng

– Vi jobber nå på spreng med å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte med sine familier ut av Kabul, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tidlig søndag kveld.

– Ambassaden vår er nå helt nedstengt og ikke lenger bemannet, sa hun på en pressekonferanse.

Talibans inntog i Kabul kommer samtidig som amerikanske og britiske styrker har ankommet flyplassen i byen for å bidra til evakuering av vestlige lands diplomater og borgere, samt en del lokalt ansatte.

Dansk beslutning

Bramsen sa sent søndag kveld at Danmark for noen dager siden besluttet å sende militærfly til Afghanistan.

– Danske militærfly er i området rundt Afghanistan. Situasjonen er meget alvorlig. Det er vanskelig å operere, men det er ytterst viktig for å kunne evakuere at de danske militærflyene er operative, sa Bramsen.

Flyplassen i Kabul er åpen kun for militærfly. Bramsen kunne ikke opplyse hvor mange danske fly det er snakk om eller hvilken type fly det er.

Av hensyn til sikkerhetssituasjonen kunne hun heller ikke oppgi hvor flyene befinner seg, og av samme årsak var det på det tidspunktet ukjent når danske ambassadeansatte, deres familier og lokalt ansatte afghanere kunne bli fløyet ut av landet.