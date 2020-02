Hareide fortsatt uten politisk rådgiver

Samferdselsminister Hareide (KrF) vil ikke ha partileder Ropstads kandidater, og står derfor fortsatt uten politisk rådgiver tre uker etter ansettelsen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på slottsplassen etter endringene i regjeringen i januar. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Det er uvanlig at det går så lang tid før en ny statsråd har sin nærmeste medarbeider på plass. I KrFs sentrale miljø har flere bitt seg merke i at en avklaring lar vente på seg, skriver Vårt Land.

Ifølge avisen klarer ikke Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad å finne en rådgiver begge kan leve med. Det kommer fram i samtaler med flere sentrale kilder på både «rød» og «blå» side i partiet.

Ropstad er involvert i alle regjeringsansettelser KrF gjør, og både han og Hareide skal ha foreslått en rekke navn, som motparten ikke ønsker.

Statssekretær Julian Farner-Calvert (KrF) opplyser at Ropstad ikke kommenterer interne prosesser. Heller ikke Hareide ønsker å gi en kommentar.

Vil ikke tvinge Hareide

Ifølge Dagens Næringsliv har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forelagt flere alternativer med navn på passende kandidater til å være politisk rådgiver. Men Hareide skal ha vært svært opptatt av å bestemme selv.

Til syvende og sist er det KrF-lederen som bestemmer hvem som skal ansettes, men ifølge avisen er det ikke ønskelig å tvinge Hareide til å si ja til en rådgiver han selv ikke vil ha.

Mens statssekretærer utnevnes i statsråd, blir politiske rådgivere ansatt av Statsministerens kontor, og det er SMK som har arbeidsgiveransvar.

– Noen ganger tar det litt tid å finne rett person, men vi regner med at Knut Arild Hareide får utnevnt politisk rådgiver i løpet av kort tid, sier statssekretær ved SMK, Rune Alstadsæter.

Retningsstrid

Bakteppet for saken er den opprivende striden om KrFs retningsvalg høsten 2018, hvor Hareide og rød side gikk tapende ut. Ropstad, fra blå side, ble partileder og tok vinteren 2019 KrF inn i den borgerlige regjeringen.

Under retningsstriden arbeidet Hareide for å felle regjeringen og stemte mot Granavolden-plattformen , derfor kom det overraskende på mange at Hareide takket ja til å bli del av Erna Solbergs lag da Frp gikk ut av regjeringen i januar.