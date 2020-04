Slik blir den nye hverdagen for frisører

Kundene får ikke bruke mobilen, og det kan bli aktuelt med munnbind for enkelte behandlinger. Dette er frisørenes og hudpleiernes nye arbeidshverdag.

Frisørene kan komme tilbake på jobb mandag. Nå er smitteverntiltakene klare. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Det kommer fram i smitteverntiltakene for frisør- og hudpleiebransjen. Fra mandag kan frisørsalongene åpne igjen.

Kunder må vaske eller rengjøre hendene med Antibac ved ankomst og får ikke bruke mobiltelefon i salongen.

– Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong, heter det.

Det oppfordres også blant annet til å unngå kø og sørge for minst mulig ventende kunder i lokalet.

Åpne gradvis

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med blant annet Fagforbundet Frisørenes Fagforening og Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB) utarbeidet smitteverntiltakene.

– Bransjen har til vanlig et strengt hygienisk regelverk. Nå får vi et smittevern i stort omfang som er nytt for oss. Salongene vil åpne gradvis og kontrollert, sier leder Anne Mari Halsan av NFVB i NHO Service og Handel.

De representerer 1.300 frisør og hudpleiebedrifter.

Ikke tilbake til normalen

Leder Vivian Jacobsen i Fagforbundet Frisørenes fagforening er svært glad for at hennes medlemmer nå kan komme tilbake i jobb. Samtidig ber hun om at både frisører og kunder legger vekt på smittevern.

– Alle må ha forståelse for at åpningen av frisørsalongene ikke betyr at vi er tilbake til normalen. Vi må ha en forsiktig og kontrollert oppstart, sier fagforeningslederen.