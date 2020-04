Norges Bank må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadiser i Tangen-saken

Styret i Norges Bank må svare på hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser under ansettelsen av Nicolai Tangen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank er bedt om en skriftlig redegjørelse om enkelte forhold ved ansettelsen av Nicolai Tangen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Leder Julie Brodtkorp i representantskapet i Norges Bank og direktør Jan Frode Jakobsen i tilsynssekretariatet har oversendt en rekke skriftlige spørsmål til hovedstyret i sentralbanken om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Brodtkorp og Jakobsen ønsker blant annet en redegjørelse om det etiske regelverket i Norges Bank, i forbindelse med at nåværende sjef for oljefondet, Yngve Slyngstad, deltok på Tangens mye omtalte USA-seminar.

De ber om en redegjørelse for hvilke konkrete bestemmelser i det etiske regelverket som er relevante i bedømmelsen av om deltakelsen på seminaret kan ha vært i strid med reglene.

– I hvilken grad er det i tråd med gjeldende etiske regelverk at noen av utgiftene knyttet til deltakelse på seminar, som omfatter opphold, underholdning og reise mv., ble dekket av Nicolai Tangen, spør de videre.

Skatteparadiser

De ønsker også svar på om hovedstyret har fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey og hvordan de løpende skal følge opp disse aktivitetene. Tangen er leder for AKO Capital.

– I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte «skatteparadiser, spørres det.

Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i AKO Foundation skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for oljefondet.

– På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovedstyret vurdert hvordan AKO Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen, spør de.

Interessekonflikt

Videre ønsker representantskapet å vite om Tangen har lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine forretningsinteresser innenfor kapitalforvaltning.

De vil også ha en redegjørelse om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for oljefondet.

Ekstraordinært møte

Det ble onsdag holdt et ekstraordinært møte der sentralbanksjef Øystein Olsen redegjorde for prosessen som førte til ansettelsen av Tangen.

Det var imidlertid noen spørsmål som representantskapet ikke fikk svar på, og disse ble dermed oversendt torsdag.

– Norges Banks hovedstyre har mottatt brev fra Norges Banks representantskap der representantskapet ber om en skriftlig redegjørelse og utdyping med dokumentasjon fra hovedstyret når det gjelder enkelte forhold, opplyser Norges Bank torsdag ettermiddag.

Her er spørsmålene

* I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold? Er det etter hovedstyrets mening uavklarte forhold, og hva gjøres for sikre fullt innsyn?

* I hvilken grad har Tangen i forbindelse med ansettelsesprosessen lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine forretningsinteresser innenfor kapitalforvaltning, og orientert om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for NBIM? Er det etter hovedstyrets mening uklare forhold, og hva gjøres for å avklare disse?

* Hvordan vil hovedstyret tilrettelegge for at tilsynet og kontrollen i Norges Bank på dette området ivaretas, slik at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt?

* Hvordan kan det sikres mot interessekonflikter dersom Tangen som daglig leder for NBIM, vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond? Det bes om en redegjørelse for hvordan hensynet til interessekonflikter skal fastsettes gjennom formelle krav, ansettelsesavtale og mandat for stillingen.

* Representantskapet ber om at det utarbeides oversikt over:

– Dagens eierstruktur for Tangens personlige interesser gjennom fond, forvaltningsselskaper mv. Det bes om at oversikten viser Tangens direkte og indirekte eierandeler i prosent, samt i hvilke land selskapene er registrert. Det bes også om at andre dominerende eiere i strukturene oppgis.

– En tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet sitt virke som daglig leder for NBIM.

* I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey, og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

* Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i AKO Foundation skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for NBIM. På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovedstyret vurdert hvordan AKO Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen?

* Hovedstyret har fastsatt en instruks for daglig leder av bankens forvaltning av SPU som ble lagt fram til representantskapets orientering i desember 2019. Vil ansettelsesavtalen med ny daglig leder for NBIM ivareta bestemmelsene i denne instruksen, eller vil det være nødvendig å gjøre tilpasninger og i tilfelle på hvilke områder?

* Har AKO-selskaper hatt oppdrag for eller gitt tilbud om tjenester til SPU tidligere, og foreligger det forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og SPU i dag?

* Er det risiko for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se AKOs og SPUs investeringer i sammenheng?

* Stillingen som daglig leder for SPU gis som åremål i fem år med mulig forlengelse i inntil fem år. Hvilke betingelser legges for uttreden av stillingen når det for eksempel gjelder gjenopptak av tidligere roller?