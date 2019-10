Kjent advokat frikjent i ankesak

Det opplyser hans forsvarer, Anders Brosveet, til TV 2.

– Jeg er glad for at lagmannsretten skriver så tydelig at hans hensikt var å unngå tukling med bevis, altså nettopp det motsatte av det han er tiltalt for, sier Brosveet.

Andreassen ble i Nedre Telemark tingrett i februar dømt til 30 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på 30.000 kroner for å ha bidratt til å plante bevis og motarbeide politiets etterforskning.

Tingretten mente å ha funnet det bevist at Andreassen hadde ringt broren til sin ranssiktede klient og bedt ham plante 37.000 kroner hos deres felles mor. Samme kveld tilsto klienten et ran og forklarte politiet hvor de kunne finne pengene.

Andreassen har hele tiden bedyret sin uskyld og har forklart at han forsøkte å forhindre at det ble tuklet med bevis, ettersom hans klient tidligere skal ha uttrykt bekymring for at broren hadde rørt pengene.

I tillegg til sitt virke som advokat, har Andreassen vært manager for en rekke kjente norske artister.