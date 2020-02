Tre døde og minst 179 personer skadd i flyulykken i Istanbul

Tre personer er døde etter flyulykken i Istanbul der et fly skled av rullebanen og brakk i tre deler, og minst 179 personer er skadd, opplyser myndighetene.

Redningsmannskaper jobbet onsdag kveld ved flyet som brakk i flere deler etter å ha sklidd av rullebanen under landing i Istanbul onsdag. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Årsaken til ulykken var en røff landing i hardt vær, ifølge tyrkiske myndigheter. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Det som skjedde i Istanbul, er en såkalt runway excursion. Runway excursions er et vedvarende sikkerhetsproblem, ifølge Norsk Flygerforbund. Foto: Foto: DHA via AP / NTB scanpix

NTB-Eirik Husøy

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flyet, en elleve år gammel Boeing 737-maskin, tilhørte det tyrkiske lavprisselskapet Pegasus Airlines og skled av rullebanen på Sabiha Göcken-flyplassen i Istanbul i Tyrkia onsdag ettermiddag.

Tyrkiske myndigheter sa tidligere onsdag at ingen personer døde i ulykken, men ved 21-tiden opplyste helseminister Fahrettin Koca at en person er bekreftet død.

Like før midnatt opplyser myndighetene at dødstallet har steget til tre, og at minst 179 personer er skadd.

Røff landing

183 personer var om bord i flyet. Passasjerer ble evakuert gjennom sprekkene i flyet, og andre ble observert forlate flyet via den ene vingen. De fleste klarte å ta seg ut på egen hånd.

Årsaken til ulykken var en «røff landing», ifølge transportdepartementet. Den ene motoren tok fyr i sammenstøtet, men brannen ble slukket i løpet av kort tid.

Flyet kom fra den tyrkiske byen Izmir og skled av rullebanen under landing. Det var veldig vått på rullebanen da ulykken skjedde, ifølge den tyrkiske TV-kanalen NTV.

Vedvarende sikkerhetsproblem

Ulykker av denne type kalles runway excursions på fagspråket, og Norsk Flygerforbund har lenge vært bekymret for sikkerhetsutfordringen runway excursions utgjør.

Det er en luftfartshendelse som er et vedvarende sikkerhetsproblem og som blir sett på som å ha en høy ulykkesrisiko innen kommersiell luftfart, heter det i en artikkel i bransjebladet Cockpit Forum i november i fjor.

Siden 2008 hadde 186 fly sklidd av rullebanen fram til november i fjor, ifølge den internasjonale luftfartsorganisasjonen International Air Transport Association (IATA).

Andre gang på en måned

Sabiha Göcken er den ene av de to internasjonale flyplassene i Istanbul og ligger på den asiatiske siden av byen. All flytrafikk er inntil videre omdirigert til Istanbul lufthavn, som ligger på den europeiske siden.

Senest i januar skled et annet Pegasus-fly på vei fra De forente arabiske emirater av rullebanen på den samme flyplassen. Alle 164 passasjerer ble trygt evakuert.

<p></p>

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 18:32 Oppdatert: 6. februar 2020 00:04

Flere artikler