Flere skyteepisoder i Sverige

To personer er sendt til sykehus med skuddskader etter en skyteepisode i Västerås, skriver Aftonbladet. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de to har.

I Sollentuna nord for Stockholm rykket politiet ut etter å ha fått melding om at det var løsnet skudd. Da de kom til stedet, fant de en mann i 30+-årene med stikkskader. Politiet opplyser til Aftonbladet at de leter etter en eller flere gjerningspersoner.

I Uppsala ble det skutt gjennom vinduet på en leilighet, men ingen av personene som befant seg i leiligheten, ble truffet. Det er ikke klart hvor mange skudd som ble løsnet, men politiet sier det er snakk om flere.

Politiet etterforsker saken som drapsforsøk og grovt brudd på våpenloven. Heller ikke i denne saken er noen pågrepet.