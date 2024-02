Opptellingen av de digitale stemmene tyder på at det blir flertall i begge kommuner for å bli værende i den nye storkommunen.

Sande vil dog ikke konkludere ennå.

– Jeg er glad for at så mange i Søgne og Songdalen har brukt muligheten til å si sin mening i denne saken: Det viser at dette er et spørsmål som engasjerer folk, og at det var helt rett å avholde en folkeavstemning, sier Sande i en kommentar til NTB.

– Jeg vil først kommentere resultatet når brevstemmene er telt opp og vi har et endelig resultat. Men jeg står fast på det regjeringen har sagt hele tiden om at vi skal lytte til utfallet av folkeavstemningene, sier han.