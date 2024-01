Det kalde været kan gi glatt føre på Sørlandet i helgen. Selv om veien tilsynelatende er bar og fin skriver Vegvesenet i en pressemelding at den stedvis kan være glattpolert.

– Min oppfordring inn i helga er derfor å redusere hastigheten for å ta høyde for at kjøreforholdene ikke er slik som de ved første øyekast kan se ut som, sier Tore Jan Hansen som er avdelingsdirektør i Vegvesenet.

De siste dagene har Vegvesenet jobbet på spreng for å fjerne snømengder og brøyte så mye som mulig. Likevel kan det være skjulte farer.

– Selv om du sjekker webkamera på forhånd, eller er ute på veien og ser at veien tilsynelatende er svart og fin, kan den stedvis være glattpolert og meget krevende, sier Hansen.