Det fremgår i en kjennelse fra Telemark tingrett tirsdag ettermiddag. Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen.

Drapet skjedde natt til mandag.

– Den siktede kvinnen ringte inn til politiet i 22-tiden søndag. Én av dem eller begge to var innom legevakta og tok kontakt med politiet derfra. Vi oppfattet det som en avklart situasjon og rykket ikke ut, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa mandag.

To og en halv time senere ble politiet kontaktet på nytt. Da lå den 22 år gamle mannen i parets leilighet med kritiske skader. Politi og ambulanse rykket ut, men han døde før ankomst til sykehuset.

Den 18 år gamle kvinnen ble kort tid etterpå pågrepet og er siktet for drap. Hun samtykket på forhånd til to ukers varetektsfengsling.

Det var en relasjon mellom de to personene, men politiet har ikke ønsket å utdype dette. Telemarksavisa skriver at de to var et par.

Politiet har heller ikke villet si noe om dødsårsaken, men har bekreftet at det ikke er brukt skytevåpen. De har bedt om bistand fra Kripos i den videre etterforskningen. Den avdøde mannen vil bli obdusert.