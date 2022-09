Bruun Hansen opplever at han er gått litt «tom».

– Jeg mener selv at engasjement, stå-på-vilje og stor arbeidskraft kjennetegner noen av mine sterkeste sider. Nå kjenner jeg at kropp/sjel og helse har behov for en annen arbeidssituasjon enn hva som er mulig å få til som daglig leder i en offensiv klubb som ØIF Arendal, sier han i en pressemelding.

Til Agderposten utdyper han:

– Det er en jobb som er med deg døgnet rundt. Når du legger deg, på ferie, det blir mye. Jeg trenger en pustepause og må tenke på helsa. Når det er sagt, er jeg utrolig glad i klubben og menneskene som er tilknyttet dem, sier han.

ØIF Arendal har tre poeng etter tre spilte kamper i årets eliteserie og er plassert midt på tabellen.