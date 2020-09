Orkanen Sally har nådd kysten av USA

Den saktegående orkanen Sally slapp enorme mengder nedbør over USAs golfkyst etter at den slo inn over kysten i Florida og Alabama onsdag morgen.

Gatene i Pensacola i Florida lignet frådende elver etter at orkanen Sally traff byen onsdag. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB scanpix

NTB

I de tidlige morgentimene ble Sally oppgradert til en såkalt kategori 2-orkan, men etter at den kom inn over land, ble den nedgradert til kategori 1.

Orkanen slo inn over kysten av Alabama natt til onsdag med en vindstyrke på opp mot 47 sekundmeter, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Men siden den beveger seg svært langsomt framover – bare 5–7 kilometer i timen, rekker den å slippe fra seg store mengder nedbør før den forflytter seg videre.

Guvernøren i Alabama, Kay Ivey, erklærte unntakstilstand alt mandag og ba folk langs kysten om å søke tilflukt andre steder.

Både i Alabama og Florida ble det alt tirsdag meldt om røffe bølger og stormflo, og det falt opptil 100 millimeter regn. Rundt 75.000 boliger var tirsdag kveld uten strøm på strekningen mellom Tallahassee i Florida og Mobile i Alabama.

NHC har varslet nedbørsmengder på opptil 750 millimeter i forbindelse med orkanen og et historisk høyt flomnivå. En halv million husstander og forretninger har også mistet strømmen.

– Historisk og livsfarlig flom kan ventes langs deler av den nordlige kysten mot Mexicogolfen, heter det i advarselen fra orkansenteret.

Folk leker seg på en oversvømmet parkeringsplass i Navarre Beach ved Pensacola i Florida tirsdag. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB

En meter vann i gata

I sentrum av Pensacola i Florida ble det målt nærmere en meter vann i gatene, og også andre steder ble det meldt om flom. Også Mississippi er i full beredskap.

Et stykke av en ny veibro, Three Mile Bridge ved Pensacola, kollapset, og bergingsarbeidere forsøkte å hindre en lekter i å drive inn i en annen bro.

Redningsmannskaper hentet ut titalls mennesker fra oversvømte boliger. I Escambia-fylket ble 40 reddet, inkludert en familie på fire som ble hentet fra et tre, ifølge sheriff David Morgan.

Han regner med at flere tusen andre blir nødt til å rømme fra det stigende vannet i dagene som kommer.

– Det er hele lokalsamfunn som vi blir nødt til å evakuere. Det blir en svær operasjon de neste dagene, sier han.

Flere ble også reddet fra øyer utenfor kysten i Alabama, og i Orange Beach ble fasaden på fem etasjer av en boligblokk blåst vekk.

Orkanen Sally slo onsdag inn over kysten av Alabama i USA. Foto: NOAA via AP / NTB

Stormer på rekke og rad

Sally er den andre orkanen som rammer golfkysten på under tre uker.

Fire andre tropiske stormer er også under oppseiling i Atlanterhavet, et fenomen som bare er registrert en gang tidligere, i september 1971, ifølge NHC.

President Donald Trump sammenlignet tirsdag Sally med orkanen Laura, som rammet Texas og Louisiana for få uker siden.

– Denne er mindre, men mer direkte, men vi har den under kontroll, sa han.

Akkurat som skogbrannene på vestkysten fører de mange orkanene til fokus på klimaendringer.

Selv om det ikke er påvist at klimaendringer fører til flere orkaner, sier forskerne at orkanene som likevel kommer, forflytter seg saktere, fører med seg mer nedbør og blir kraftigere, blant annet fordi vannet i Karibhavet er varmere som følge av klimaendringene.

Bryan Lockwood i Biloxi i Mississippi benyttet seg av bølgene som orkanen Sally sendte inn mot land mens uværet fortsatt var over åpent hav. Foto: Lukas Flippo / The Sun Herald via AP / NTB

Teddy på vei

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har i år registrert så mange tropiske stormer i Atlanterhavet at de er i ferd med å gå tom for navn. Det har bare skjedd en gang tidligere, i 2005, da orkanen Katrina forårsaket store ødeleggelser i New Orleans.

Mandag slo orkanen Paulette inn over Bermuda, og NHC oppgraderte onsdag også den tropiske stormen Teddy i Atlanterhavet til orkan.

Teddy befinner seg nå drøyt 1.300 kilometer øst for De små Antiller og har opp mot 78 sekundmeter vind i kastene. Den ventes å styrke seg ytterligere og blir trolig kategori 4 i løpet av torsdagen, ifølge NHC.