Trump og Biden går mann mot mann i tradisjonsrik debatt

Natt til onsdag går president Donald Trump og utfordreren Joe Biden på scenen til den første av tre debatter. TV-sendte oppgjør går 60 år tilbake i tid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

previous





fullscreen next Donald Trump møter utfordrer Joe Biden mens oppslagene om hans gjeldssituasjonen og beskjedne skattebidrag dominerer mediene. 1 av 2 AP / NTB

NTB-DPA-AP

I det som har vært en uvanlig valgkamp, sterkt påvirket av koronaviruset, skal endelig begge kandidatene ut på tur – til Cleveland. Debatten mellom Trump og Biden sendes på samtlige av USAs store TV-kanaler og nyhetskanaler og er den første av tre.

De to kandidatene får først to minutter til å svare på et spørsmål som blir valgt tilfeldig fra en rekke temaer. Deretter blir det en tradisjonell debatt mellom de to.

Det er ventet at Biden og Trump kommer til å ha en opphetet runde om presidentens kandidat til Høyesterett, Amy Coney Barrett, og hans iver etter å erstatte avdøde Ruth Bader Ginsburg så raskt som mulig.

I tillegg vil Trump garantert få spørsmål om New York Times' avsløring av hans skattemeldinger og det forhold at han er en gjeldstynget president som angivelig betalte så lite som 750 dollar i skatt i årene 2016 og 2017.

Trumps vage uttalelser om hvordan han vil håndtere et eventuelt valgtap vil nok også bli et hett tema.

Trump sliter mer enn i 2016

Årets to presidentkandidater er til sammen 151 år gamle. 74 år gamle Trump har ofte prøvd å framstille den 77 år gamle Biden som senil og påvirket av narkotika, og har krevd at han tar en narkotikatest før debatten.

Men der Trump i 2016 slo an med en debattstil der hovedmotstandere fikk økenavn som Skurke-Hillary og Søvnige Joe, har han slitt i 2020. Gamle kallenavn virker ikke, og andre angrep på Biden har kun kommet spredt og usammenhengende.

Trump har prøvd å ta seg inn ved å flytte fokuset vekk fra koronapandemien, der et flertall av velgere misliker hans håndtering av viruset, over til saker som kriminalitet og økonomi, saksfelt som passer ham bedre.

Dette har ikke overbevist mange velgere, og Biden ligger flere prosentpoeng foran i meningsmålingene. Til og med forsøket på å nominere en konservativ dommer til Høyesterett ble raskt overskygget av skatteavsløringene i New York Times. Med fem uker igjen til valget er frykten blant republikanere at Trump er for sent ute.

– Donald Trump har i praksis tre motstandere i valgkampen: koronaviruset, Joe Biden og kalenderen, sier meningsmålingseksperten Neil Newhouse, som har jobbet for flere republikanske presidentkandidater.

Samtidig er det få som vil avskrive presidenten, ettersom det var på slutten av valgkampen i 2016 at han tok inn på Hillary Clinton.

Debatten kan påvirke

Siden de første TV-sendte presidentdebattene i 1960, har mantraet vanligvis vært at debattene i hovedsak forsterker eksisterende trender. Men det finnes unntak, skriver BBC.

Den første debatten i 1960 gikk mellom John F. Kennedy, som til slutt vant valget, og visepresident Richard Nixon. Kennedy var katolikk og hadde brukt mye av valgkampen på å bekjempe fordommer mot sin religion. Men der Kennedy framsto på TV som elegant og rolig, virket en småsyk Nixon svett og hissig. I et veldig tett valg mener mange at Kennedy vant på grunn av TV-debatten.

Sittende presidenter har tradisjonelt brukt våren og sommeren på å male et negativt bilde av motstanderen, mens utfordrerne gjerne er opptatt med primærvalg og oppbygging av egne valgkampmaskiner. Trump lyktes ikke med å selge sitt bilde av Biden til velgerne i sommer, men har en siste mulighet i de tre debattene.

Etter nattens debatt møtes Trump og Biden i Miami 15. oktober og i Nashville 22. oktober. I tillegg møtes visepresident Mike Pence og Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt i Salt Lake City 7. oktober. Presidentvalget holdes 3. november.