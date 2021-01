Pelosi har spurt om muligheten for å frata Trump atomvåpentilgangen

Speaker Nancy Pelosi i Representantenes hus har snakket med den amerikanske forsvarssjefen om muligheten for å hindre Trump fra å starte atomkrig.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nancy Pelosi under en pressekonferanse torsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

[if !supportLists]– [endif]I morges snakket jeg med forsvarssjef Mark Milley for å diskutere mulige forholdsregler for å hindre en ustabil president fra å starte krigshandlinger eller få tilgang til atomvåpenkodene og starte et atomangrep, skriver Pelosi i et brev til partigruppa som Hearst TV-journalisten Mark Andrew har fått tilgang til.

Pelosi skal også ha sagt til partifeller at hun fått forsikringer fra Milley om at mekanismer er på plass for å hindre at atomvåpen blir brukt, ifølge flere amerikanske medier. Blant annet har nyhetsbyrået AP kilder på dette.

Ulovlig

Pelosis gjengivelse av samtalen med Milley har kommet i et konferansemøte via video blant demokrater i Representantenes hus. APs kilder har gjengitt detaljer fra samtalen på betingelse av at de forblir anonyme.

Demokrater og mange republikanere er bekymret for at Trump kan finne på å gjøre noe irrasjonelt i sine siste dager som president.

Presidenten har enerett i den amerikanske regjeringen til å beordre et atomvåpenangrep. Men dersom en militær kommandør skulle avgjøre, etter råd fra sine advokater, at en slik ordre er ulovlig, vil han kunne avvise ordren.

Det er ulovlig å gjennomføre et atomvåpenangrep uten grunn eller som et uproporsjonalt svar på en militær provokasjon.

Bekrefter samtale

Pentagon bekrefter at telefonsamtalen fant sted, ifølge journalisten Katie Bo Williams. Dave Butler, en talsperson for Milley, sier at Pelosi tok initiativ til telefonsamtalen og at Milley svarte på spørsmålene hennes.

I det tidligere nevnte brevet til partigruppa takker Pelosi partikollegene for måten de håndterte onsdagens storming av Kongressen. Hun delte også nyheten om at en politimann døde under opprøret og uttalte at hun håper på svar fra Mike Pence om muligheten for å fjerne Trump fra presidentembetet.

Pelosi har gjort det klart at dersom ikke Pence gjør dette, vil Demokratene forsøke å stille Trump for riksrett.

I tillegg kunngjorde hun at det vil bli tilbudt ressurser for å hjelpe politikerne med traumehåndtering etter onsdagens angrep.