USAs høyesterett avviste kravet om å annullere valgresultat

USAs høyesterett har avvist søksmålet fra Texas, som krevde at valgresultatet i vippestatene Wisconsin, Georgia, Pennsylvania og Arizona måtte annulleres.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

USAs høyesterett har avvist søksmålet fra myndighetene i Texas, som ba om at valgresultater i fire viktige vippestater, som alle ble vunnet av Joe Biden, skulle annulleres. Foto: AP / NTB

NTB-AP-AFP

Joe Biden vant i samtlige fire delstater, der det til sammen ble avgitt over 20 millioner stemmer.

Tirsdag fremmet Texas søksmål med krav om annullering av resultatet, noe som ville ha ført til at Biden ville ha mistet 62 valgdelegater og dermed valgseieren.

Søksmålet ble begrunnet med at delstatene brukte koronapandemien som en «unnskyldning» for grunnlovsstridige endringer i valgreglene, og fordi at mange poststemmer angivelig bidro til valgfusk.

18 andre delstater styrt av Republikanerne, og over 100 av president Donald Trumps republikanske støttespillere i Kongressen stilte seg bak søksmålet, men fredag ble det avvist.

Det skjedde til tross for at seks av de ni dommerne i høyesterett nå er konservative og tre av dem er utnevnt av Trump.

Påstandene avvises

Beviser for omfattende valgfusk er aldri lagt fram, og påstanden blir avvist både av delstatsmyndigheter, USAs nasjonale valgkommisjon, utenlandske valgobservatører og USAs justisminister William Barr.

Christopher Krebs, som ledet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS), som er underlagt Det amerikanske sikkerhetsdepartementet og var ansvarlig for datasikkerheten under presidentvalget, har også avvist påstandene om omfattende juks. 18. november ble han sparket av Trump.

Trump fastholder

Republikanerne bestrider ikke resultatene fra delstater der Trump vant, selv ikke der det ble avgitt mange poststemmer.

Trump selv fastholder at det var han som vant valget 3. november, til tross for at Biden sikret seg over 7 millioner flere stemmer og 306 valgdelegater mot Trumps 232.

Senest torsdag gjentok Trump påstanden i en 46 minutter lang video, som ble publisert i sosiale medier.

Trump omtalte selv denne talen som kanskje «den viktigste» i hans presidentperiode, mens den ifølge amerikanske medier i stor grad besto av feilinformasjon som tidligere er tilbakevist.

Mandag utpeker de 570 valgdelegatene formelt USAs neste president, som heter Joe Biden.