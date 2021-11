Nødetatene har kommet fram til stedet der et mindre fly har gått ned i Larvik tirsdag. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

– Området er lokalisert, og redningsmannskaper og ressurser fra nødetatene har kommet fram til stedet, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Redningsleder Trond Bjørnøy i Hovedredningssentralen Sør-Norge sier til VG at skadeomfanget foreløpig er ukjent.

Politiet skriver på Twitter at de klokken 9.21 tirsdag fikk melding om at et mindre fly har gått ned ved Tvedalen utenfor Larvik.

Ifølge Østlands-Posten sirkler to helikoptre ved øvre enden av Hallevannet, nær gamle E18. Det skal være et godt stykke unna Tvedalen, slik politiet melder.