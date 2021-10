Arnstad fortsetter som parlamentarisk leder

Arnstad har hatt en viktig rolle i regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet i Hurdal, og underveis har hun vært både ønsket, etterspurt og foreslått til en rekke sentrale statsrådsposter, skriver Adresseavisen.

Arnstad bekrefter overfor avisa at hun ikke kommer til å være blant den påtroppende statsminister Jonas Gahr Støres nye statsråder når de presenteres torsdag.

– Jeg vil ikke spekulere på hva som hadde skjedd om vi hadde en annen type regjering. Nå som vi har en mindretallsregjering, er det naturlig at jeg med min bakgrunn blir her i Stortinget, sier Arnstad til avisen.

– Dette handler ikke om meg. Men det at vi nå får mindretallsregjering, gjør at vi samlet sett må ha mer muskler her i Stortinget, sier hun.

Rigmor Aasrud blir på sin side Aps nye parlamentariske leder, ifølge avisen.