Rundt klokka 22 lokal tid sa vitner i sentrum av byen at de hørte flere høye eksplosjoner, som rystet bygninger, skriver CNN. I sosiale medier er det bilder av minst én stor brann, og et vitne sier til kanalen at et stort kjøpesenter står i brann.

Ifølge BBC ble det hørt tre høye eksplosjoner fra sentrum. Den første av dem var angivelig kraftig nok til at vinduer begynte å riste, og det ulte i bilalarmer, skriver kringkasteren.

Angrepene tidligere på dagen fant sted mens EU-president Charles Michel var på et uanmeldt besøk i byen. Mandag talte også Russlands president Vladimir Putin under feiringen av seiersdagen i Moskva.