Flere medier melder om en skyteepisode under en 4. juli-parade i byen Highland Park, sør for Chicago i USA. Flere personer skal være skutt.

Avisen Chicago Sun-Times skriver at paraden begynte rundt klokken 10 lokal tid, men at den ble stanset 10 minutter senere etter at det skal ha blitt avfyrt skudd mot paraden.

Flere vitner forteller til avisen at de hørte skudd. Et vitne forteller til CNN at han hørte mellom 20–25 skudd.

Politiet i Lake County, fylket der Highland Park ligger, skriver på Twitter litt etter klokken 18 at de hjelper lokale politistyrker med å håndtere en skyteepisode mot en 4. juli-parade.

Ikke bekreftet om noen er drept

Politiet er på stedet og har bedt folk om å trekke unna, skriver avisen.

Ifølge Chicago Sun-Times skal flere personer være skutt, og en reporter fra avisen skal ha sett tepper plassert over tre kropper.

Lokale myndigheter har så langt ikke bekreftet om noen er drept eller om noen er skadd.

Det er så langt ikke kjent hvem som står bak skytingen eller om en eller flere gjerningspersoner er pågrepet.

– Unngå sentrum

Ordføreren i byen, Nancy Rotering, bekrefter på Twitter at det har vært en hendelse i Highland Park.

– Politiet rykker ut til en hendelse i Highland Park sentrum. Vennligst unngå sentrum i Highland Park. Mer informasjon vil bli delt etter hvert som den blir tilgjengelig, skriver hun.

Rotering opplyser samtidig at 4. juli-feiringen er avlyst.