Bilder av kvinnen som sist onsdag ble båret blødende ut fra sykehuset der hun etter planen skulle føde, gikk verden rundt forrige uke.

Etter angrepet ble kvinnen i all hast kjørt til et annet sykehus, enda nærmere fronten, der legene gjorde alt de kunne for å redde henne og barnet, melder nyhetsbyrået med ukrainsk helsepersonell som kilde.

– Drep meg nå, sa kvinnen ifølge helsearbeiderne da hun innså at hun var i ferd med å miste barnet.

Kvinnen hadde knusningsskader i bekkenet og hoften hadde gått ut av ledd. Barnet ble forløst ved keisersnitt, men viste «ingen tegn til liv», sier kirurg Timur Marin.

Etter keisersnittet konsentrerte han og de andre seg om forsøket på å redde kvinnen.

– Over 30 minutter med gjenopplivingsforsøk førte ikke fram. Begge døde, forteller Marin lørdag.

I kaoset etter onsdagens luftangrep rakk ikke helsepersonellet å få navnet hennes. Det fikk de først vite da faren og mannen hennes kom for å hente de døde.

– Det kom i hvert fall noen og hentet henne, sier noen av folkene på sykehuset. Dermed unngikk kvinnen trolig å ende i massegravene der mange av de drepte i Mariupol havnet.