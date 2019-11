Frode Berg tilbake på norsk jord

Advokat Brynjulf Risnes bekrefter overfor NTB at Frode Berg kom sammen med ham til Gardermoen lørdag kveld, og at han nå skal gjenforenes med kona.

– Han er fortumlet, men fattet, sier advokaten til NTB.

Risnes sier at den spiondømte nordmannen ikke er blitt debrifet av norske myndigheter.

Berg skal skjermes

Frode Berg sa selv via Facebook sent fredag kveld at han så fram til å treffe familien i løpet av noen dager. Et døgn senere gikk ønsket i oppfyllelse.

– Berg vil nå skjermes et par dager, skriver Risnes i en tekstmelding.

I noen timer var det ingen som visste om Berg virkelig var i flyet som tok av fra Vilnius ved 18.40-tiden. Flyets ferd kunne følges på flere nettsteder, og mange pressefolk var på Gardermoen lørdag kveld. Flyet landet imidlertid inne på den militære delen av flyplassen, dermed var det umulig å se hvem som kom ut.

Møter pressen

Etter kort tid kom imidlertid meldingen fra advokat Risnes om at Berg virkelig var tilbake på norsk jord, etter to år i russisk fangenskap.

Representanter for Bergs familie opplyste tidligere lørdag til TV 2 at familien ikke visste når han skulle komme hjem. De har vært i Oslo siden fredag, da det ble kjent at fangeutvekslingen skulle finne sted.

Berg, som tidligere i år ble dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i fjor, har varslet at han vil holde en pressekonferanse «i nærmeste fremtid».

Risnes opplyste lørdag til TV 2 at denne pressekonferansen vil bli avholdt tidligst på tirsdag, trolig i Oslo.

Legetilsyn

Berg ble overlevert til representanter for norske myndigheter i Litauen fredag, som del av en fangeutveksling.

Han har fått tilsyn av lege og har oppholdt seg på et ukjent sted i Litauen siden løslatelsen.

Lørdag la advokaten ut et bilde av Berg og seg selv sammen med Norges ambassadør i Litauen, Karsten Klepsvik, og UDs representant Snøfrid Emterud på et ukjent sted.

– Han begynner å venne seg til friheten, skrev Risnes da.