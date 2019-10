Ericsson bygger 5G-nett i Norge – vraker Huawei

– Vi skal bygge et nasjonalt 5G nett innen 2023. Det er ingen visjon, det er planen, sier sjef Abraham Foss i Telia Norge på en pressekonferanse tirsdag, ifølge NRK.

5G er en teknologi for femte generasjons mobiltjenester, og det er en etterfølger til 4G, 3G og 2G.

– Det er ikke lenger snakk om piloter, nå er det snakk om full utrulling. Dette vil forandre spillereglene i årene som kommer. Det kommer til å ta tid, men det skjer over natten at vi starter med byggingen, sier Foss.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) var blant dem som var til stede på pressekonferansen.

Telia velger altså å vrake den kinesiske telegiganten Huawei. Selskapet ble i mai svartelistet av amerikanske myndigheter, som mener selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

Telia kunne gå for Huawei, finske Nokia eller svenske Ericsson som hovedleverandør.

Dagens Næringsliv skriver at Telia Norge kaster ut alle basestasjoner fra Huawei og at selskapet ikke har følt press.

– Jeg vil understreke at det er vi som har valgt leverandør. Et slikt viktig valg består av mange elementer som vi har lagt til grunn, sier Foss til avisen.

Advarte Norge

Statssekretær Thomas McDermott i USAs departement for innenlandsk sikkerhet advarte i Dagens Næringsliv Norge mot å bygge 5G-nettet med Huawei da han besøkte NUPI mandag.

– Risikoen for at utenlandske selskaper kontrollert av antidemokratiske regimer skal kunne levere 5G for å samle enorme mengder data om våre borgere eller å kunne stanse kritiske nettverk på en fremtidig dato de selv velger, er ganske enkelt uakseptabelt, sier han.

Huawei har på sin side hele veien avvist de amerikanske anklagene.